Львівські лікарі врятували 2-річну дівчинку, яка проковтнула 31 магніт

У четвер, 3 грудня, у дитячій клінічній лікарні, що на вул. П. Орлика у Львові, прооперували 2-річну дівчинку, що проковтнула 31 неодимовий магніт. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.
3 грудня у дитячу клінічну лікарню поступила дівчинка 2 роки і 7 місяців, яка проковтнула 31 неодимовий магніт. Ці магніти настільки потужні, що у кишківнику через стінку кишки між собою склеїлися і утворилося 7 перфоративних отворів, тобто 7 дірок.
Дитині спочатку була зроблена колоноскопія, під час якої було виявлено, що вже є перфоративний отвір з товстого кишківника у тонкий. Тому, як повідомив лікар-хірург відділення хірургії вроджених вад розвитку лікарні Дмитро Грицак, дівчинка була прооперована.
«Ми провели серединну лапаратомію, бо лапароскопічно цю операцію зробити було не можливо. Під час оперативного втручання було виявлено 7 перфоративних отворів між товстим і тонким кишківником. Отвори зашиті. На сьогодні дитина себе почуває непогано», – прокоментував лікар.
Операційна бригада складалася з лікаря-анестезіолога Мокрого Романа Богдановича, лікаря – хірурга Грицака Дмитра Ігоровича, асистента Салиги Анни Василівни.
Лікарі вкотре наголошують батькам: стежте за своїми дітьми, не давайте їм бавитися дрібними речами та магнітами, які легко проковтнути!
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Фото: лікарні
Вероніка Рой