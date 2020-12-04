Львівські лікарі врятували 2-річну дівчинку, яка проковтнула 31 магніт

У четвер, 3 грудня, у дитячій клінічній лікарні, що на вул. П. Орлика у Львові, прооперували 2-річну дівчинку, що проковтнула 31 неодимовий магніт. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

3 грудня у дитячу клінічну лікарню поступила дівчинка 2 роки і 7 місяців, яка проковтнула 31 неодимовий магніт. Ці магніти настільки потужні, що у кишківнику через стінку кишки між собою склеїлися і утворилося 7 перфоративних отворів, тобто 7 дірок.

Дитині спочатку була зроблена колоноскопія, під час якої було виявлено, що вже є перфоративний отвір з товстого кишківника у тонкий. Тому, як повідомив лікар-хірург відділення хірургії вроджених вад розвитку лікарні Дмитро Грицак, дівчинка була прооперована.

Реклама партнерів

«Ми провели серединну лапаратомію, бо лапароскопічно цю операцію зробити було не можливо. Під час оперативного втручання було виявлено 7 перфоративних отворів між товстим і тонким кишківником. Отвори зашиті. На сьогодні дитина себе почуває непогано», – прокоментував лікар.

Операційна бригада складалася з лікаря-анестезіолога Мокрого Романа Богдановича, лікаря – хірурга Грицака Дмитра Ігоровича, асистента Салиги Анни Василівни.

Лікарі вкотре наголошують батькам: стежте за своїми дітьми, не давайте їм бавитися дрібними речами та магнітами, які легко проковтнути!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: лікарні