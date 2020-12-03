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У парках Львова встановлять нові лавки за мільйон гривень

Вероніка Рой

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Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради замовило виготовлення 100 лавок нового дизайну вартістю майже 1,1 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

 

Лавки встановлять у львівських парках: Снопківський (22 шт), Високий Замок (31 шт), 700-річчя Львова (16 шт), Піскові озера (31 шт). Один такий «садово-парковий диван» коштуватиме 10870 грн. Усе замовлення має бути готове через місяць. Гарантія на лавки становитиме два роки.

Нову типову лавку для Львова у вересні цього року показав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Саме такі лавки замовляють на цьому тендері. Згідно з технічним завданням, її робитимуть з модрини, а зверху покриють безколірним маслом в три шари.

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Участь в закупівлі взяли три компанії, однак перемога дісталась найдешевшій пропозиції від ТОВ «ТПК «Будспорт». Ця компанія в основному займається облаштуванням спортивних та дитячих просторів, і є переможцем у тендерах на суму майже 190 млн грн (дані Clarity).

Фірма створена три роки тому і належить Назару Максим’яку. Людина з таким же іменем була помічником у ексдепутата Львівської міськради Юрія Путаса. Йому ж належить ТД «Прем’єр-інвест», «Реміз Консалтинг» та інші, він є засновником ГО «Безпечний Львів».

Лавки і смітники в цієї компанії планує замовити і Галицька районна адміністрація, яка наразі повідомила про намір підписати договір. За 497 тис. грн компанія пропонує виготовити 30 лавок і 15 смітників. Раніше тендер із такою ж очікуваною вартістю Галицька РА оголошувала лише на чотири великі лавки. Однак його відмінили після публікації «Наші гроші. Львів» про змову на тендері.

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Фото: Антон Коломєйцев

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