У парках Львова встановлять нові лавки за мільйон гривень

Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради замовило виготовлення 100 лавок нового дизайну вартістю майже 1,1 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

Лавки встановлять у львівських парках: Снопківський (22 шт), Високий Замок (31 шт), 700-річчя Львова (16 шт), Піскові озера (31 шт). Один такий «садово-парковий диван» коштуватиме 10870 грн. Усе замовлення має бути готове через місяць. Гарантія на лавки становитиме два роки.

Нову типову лавку для Львова у вересні цього року показав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Саме такі лавки замовляють на цьому тендері. Згідно з технічним завданням, її робитимуть з модрини, а зверху покриють безколірним маслом в три шари.

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Участь в закупівлі взяли три компанії, однак перемога дісталась найдешевшій пропозиції від ТОВ «ТПК «Будспорт». Ця компанія в основному займається облаштуванням спортивних та дитячих просторів, і є переможцем у тендерах на суму майже 190 млн грн (дані Clarity).

Фірма створена три роки тому і належить Назару Максим’яку. Людина з таким же іменем була помічником у ексдепутата Львівської міськради Юрія Путаса. Йому ж належить ТД «Прем’єр-інвест», «Реміз Консалтинг» та інші, він є засновником ГО «Безпечний Львів».

Лавки і смітники в цієї компанії планує замовити і Галицька районна адміністрація, яка наразі повідомила про намір підписати договір. За 497 тис. грн компанія пропонує виготовити 30 лавок і 15 смітників. Раніше тендер із такою ж очікуваною вартістю Галицька РА оголошувала лише на чотири великі лавки. Однак його відмінили після публікації «Наші гроші. Львів» про змову на тендері.

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Фото: Антон Коломєйцев