Профспілки пікетували Львівську ОДА. Що вимагали?

У четвер, 3 грудня, під стінами Львівської облджержадміністрації відбулася акція протесту Об’єднання профспілок Львівщини. Учасники вимагали, аби влада припинила «політику наступу і звуження прав працівників». Про це повідомили на Facebook-сторінці Об’єднання Профспілок Львівщини.

Представники профспілок вийшли на акцію протесту через розгляд у Верховній Раді низки законопроєктів, які продовжують політику наступу і звуження прав працівників і профспілок. Крім цього учасники акції наголосили на тому, що у проєкті Державного Бюджету на 2021 рік не врахували пропозиції профспілок. Мова йде про підвищення заробітної плати та державних соціальних гарантій, недофінансування галузей економіки і бюджетної сфери, особливо це стосується медиків та освітян.

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«Під час акції протесту відбувся флешмоб: усі учасники демонстративно вивернули кишені, аби показати, що через дії влади у них порожньо. Після цього озвучені вимоги ми передали у зверненні першому заступнику голови ЛОДА Андрію Годику. Він пообіцяв передати їх до Верховної Ради та Кабінету Міністрів», – інформують в Об’єднанні Профспілок Львівщини.

Зазначимо, аналогічні акції відбулися у різних містах України, наймасовіший протест пройшов в урядовому кварталі.

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Фото: Об’єднання Профспілок Львівщини