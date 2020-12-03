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Померла мати головнокомандувача ЗСУ

Вероніка Рой

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На 83 році життя померла мати головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака. Про це у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

 

«Отримав сумну звістку. На 83 році пішла з життя Марія Йосипівна Хомчак – мати Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака. Життя невблаганне. Настає час і йдуть засвіти найближчі. Втрачати мати, людину, яка подарувала життя, – невимовно важко. Поділяю біль і сум. Залишаюсь поряд. Щиро, від серця і душі, співчуваю Руслану Борисовичу, рідним та близьким, усім, хто знав пані Марію… Горе мовчазне… Вічна пам’ять…», – написав Павло Ткачук.

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