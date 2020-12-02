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На будівництві у Польщі загинув українець

Андрій Котенський

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У місті Озімек, що на заході Польщі, під час будівельних робіт загинув громадянин України. Про це повідомив пресофіцер пожежної служби Опольського воєводства Лукаш Новак, пише «Європейська правда».

За словами Новака, на чоловіка впала залізобетонна конструкція сходів.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальників о 07:35 за київським часом.

Залізобетонна конструкція, яку переміщував підйомний кран, зірвалася з тросів і впала на українця.

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Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Причини трагедії з’ясовують поліція, прокуратура і Державна інспекція праці.

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