Рада підтримала законопроєкт, який дозволить чоловікам йти у декрет

У вівторок, 1 грудня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає чоловікові право після народження дитини взяти 14-денну оплачувану відпустку з догляду за нею та урівнює права чоловіків і жінок на батьківство. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Перша леді Олена Зеленська.

На законодавчому рівні запропоновано розширити й закріпити такі права чоловіків:

встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю (у чинному законодавстві це право передбачено лише для жінок);

рівні права батька та матері на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто лише матір може делегувати право на відпустку батькові чи іншим родичам).

«Ці нововведення – виконання на практиці зобов’язань, які Україна взяла на себе, приєднавшись до міжнародного «Партнерства Біарриц». Партнерства, основна мета якого – створення рівних прав і можливостей для кожної людини. Без винятків. У всіх сферах життя та діяльності. А також – про справжні сімейні цінності: любов і повагу, взаємодопомогу та спільне піклування про дітей. Чекаємо на друге читання та розраховуємо на ухвалення законопроєкту», – прокоментувала Олена Зеленська.

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