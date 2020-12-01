На Львівщині прогнозують до 12 градусів морозу

У ніч на середу, 2 грудня, на Львівщині очікують до 12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, на дорогах можлива ожеледиця. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра очікується мінлива хмарність, істотних опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями можливий туман, на дорогах – ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12° морозу, а вдень – від 3° морозу до 2° тепла.

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