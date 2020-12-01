Маленьких львів’ян кличуть у Митрополичі сади відвідати Оселю святого Миколая

У День святого Миколая, 19-19 грудня, маленьких львів’ян та їх батьків запрошують у Митрополичі сади в Оселю Миколая Чудотворця. Про це повідомляє Фундація Духовного Відродження.

«День святого Миколая є невід’ємною частиною української культури, історії та церковної традиції. В Україні з давніх часів святого Миколая святкували весело. Заздалегідь готували подарунки, пекли печиво, запрошували музикантів, скликали гостей. І, звісно, чекали головного нічного гостя – Миколая Чудотворця, запалювали свічки, читали молитви. Крім того, це свято милосердя, адже зазвичай надавали будь-яку допомогу нужденним, допомагали близьким, дарували презенти і роздавали милостиню. Особливим свято є для дітей, які з нетерпінням чекають подарунків під своїми подушками, це час особливого відчуття щастя та радості», – зазначають у Фундації Духовного Відродження

«Оселя святого Миколая» працюватиме у Митрополичих садах у Львові 18 та 19 грудня. Святкове дійство розпочинатиметься у такі години: 16:00, 17:00, 18:00.

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Благодійний внесок становить 300 грн за дитину та 50 грн – за дорослого . У вартість входить:

вхід в Митрополичі сади

вистава-квест

солодкі частунки

какао з маршмелоу

особиста зустріч з Миколаєм

фото на пам’ять з Миколаєм

квиток у Митрополичі сади

прогулянка садами

Додаткові пропозиції:

гарячі напої

солодкі смаколики

випічка

Обов’язкова попередня реєстрація за номером (вхід за квитками) – 097 702 77 17 або у реєстраційній формі:

18 грудня – https://forms.gle/2VbcP7bVgxdzJq4d8

19 грудня – https://forms.gle/KMNtEA8M5fXSEZLj8

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