У патрульній поліції розповіли, як вберегти свої гаманці від кишенькових злодіїв

Патрульна поліція Львівщини розповіли про те, як не стати жертвою злодіїв, які «полюють» на чужі сумочки та гаманці.

Кілька дієвих порад від патрульних про те, як не стати жертвою кишенькових злодіїв:

не показуйте людям наявність великої суми грошей у гаманці, особливо у громадському транспорті;

не тримайте велику суму грошей в одному місці;

постійно тримайте під контролем ті місця, де зберігаєте кошти;

не кладіть гаманець або телефон в задню кишеню штанів або зовнішню кишеню куртки, а також у внутрішню бокову кишеню сумки;

сумки та рюкзаки в людних місцях тримайте поперед себе;

їдучи у громадському транспорті, не відволікайтесь на довгі або емоційні розмови телефоном, так ви втрачаєте пильність;

оплату за проїзд у транспорті готуйте завчасно, щоб не показувати потенційному злодію місце, в якому ви зберігаєте гроші;

будете особливо уважними у транспорті в годину пік;

звертайте увагу на тих осіб, які перебувають поруч з вами в громадському транспорті.

«Якщо ви помітили кишенькового злодія, негайно, не привертаючи уваги, зателефонуйте на 102 та за можливості зробіть його фото», – наголошують у патрульній поліції.

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Також важливо :

запам’ятати прикмети ймовірного зловмисника: одяг, зовнішній вигляд, борода, приблизний зріст, вік, статура;

прослідкувати напрямок, у якому він пішов;

описати викрадене майно;

дочекатися на місці працівників поліції.

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