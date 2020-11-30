ОСТАННІ НОВИНИ

У патрульній поліції розповіли, як вберегти свої гаманці від кишенькових злодіїв

Соломія Головіна

|

Патрульна поліція Львівщини розповіли про те, як не стати жертвою злодіїв, які «полюють» на чужі сумочки та гаманці.

 

Кілька дієвих порад від патрульних про те, як не стати жертвою кишенькових злодіїв:

  • не показуйте людям наявність великої суми грошей у гаманці, особливо у громадському транспорті;
  • не тримайте велику суму грошей в одному місці;
  • постійно тримайте під контролем ті місця, де зберігаєте кошти;
  • не кладіть гаманець або телефон в задню кишеню штанів або зовнішню кишеню куртки, а також у внутрішню бокову кишеню сумки;
  • сумки та рюкзаки в людних місцях тримайте поперед себе;
  • їдучи у громадському транспорті, не відволікайтесь на довгі або емоційні розмови телефоном, так ви втрачаєте пильність;
  • оплату за проїзд у транспорті готуйте завчасно, щоб не показувати потенційному злодію місце, в якому ви зберігаєте гроші;
  • будете особливо уважними у транспорті в годину пік;
  • звертайте увагу на тих осіб, які перебувають поруч з вами в громадському транспорті.

«Якщо ви помітили кишенькового злодія, негайно, не привертаючи уваги, зателефонуйте на 102 та за можливості зробіть його фото», – наголошують у патрульній поліції.

Реклама партнерів

Також важливо :

  • запам’ятати прикмети ймовірного зловмисника: одяг, зовнішній вигляд, борода, приблизний зріст, вік, статура;
  • прослідкувати напрямок, у якому він пішов;
  • описати викрадене майно;
  • дочекатися на місці працівників поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...