Наталія Іванченко: «Зараз не час святкувати. Ми наражаємо на небезпеку себе та своїх рідних»

Керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко переконана про введення в Україні повного локдауну через коронавірусну інфекцію:

«Враховуючи, що максимальний інкубаційний період становить 14 днів, то ідеальний варіант перервати всю роботу як мінімум на два інкубаційних періоди. Тобто на 28 днів. Це дозволить розірвати між людьми ланцюжки захворюваності. Тоді є шанс, що інтенсивність поширення знизиться. Зрозуміло, що абсолютно усі обмежувальні заходи є хорошими, але ідеальними, з точки зору епідеміології, – це є локдаун, і то мінімум на 28 днів – два максимальних інкубаційних періоди. Можна ситуацію порівняти, наприклад, з квітнем. Коли ми сиділи вдома, то випадів хвороби було значно менше.

Життя поділилося на до коронавірусі і після. Чи повернемося ми до того рівня як було до? Ніхто не знає. Але кожна свідома людина повинна зрозуміти, що зараз не час святкувати, не час збиратися великими родинами. Чому? Тому що ми наражаємо на небезпеку своїх рідних. Зараз є жарт про Новий рік через Zoom. Але це дійсно безпечний варіант. Звичайно, що люди будуть зустрічатися, але чим менше людей зійдеться за одним столом, тим менше людей потім захворіє. Тобто кожен повинен зрозуміти, що цьогоріч не буде, так як було минулого року. Зрештою кожен має прийняти рішення, чи хоче він в якійсь мірі ризикувати, опиняючись на лікарняних ліжках чи ліжку в реанімації інтенсивної терапії, чи він хоче продовжити нормальне, активне життя. На жаль, на сьогодні питання стоїться саме так.

Страшно, бо є випадки повтроного захворювання на коронавірус. Ніхто не знає, коли може вдруге підхопити коронавірус. Тому що наразі старшно всім. Тому кажу, що потрібно боятися людей, не підходити ближче ніж 1,5 метри один до одного. Поки не буде вакцини – інших способів немає.

Щодо карантину вихідного дня, то ідея полягала у тому, що на вихідні найчастіше люди зустрічалися між собою, сприяючи передачі вірусу. Станом на зараз оцінити, на скільки це було ефективно чи ні –складно. Ідея карантину вихідного дня не була пов’язана з тим, що от ми в суботу та неділю залишимося вдома і моментально припиняться реєструватися випадки захворювання. Ідея в була в тому, щоб не було стрімкого росту нових випадків хвороби після вихідних. Оскільки у нас пройшло тільки два тижні від початку цих дій, то поки що на 100% оцінити, чи якимось чином такий карантин вплинув – важко».

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