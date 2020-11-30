Лише 6% підприємців кажуть, що вести бізнес на Львівщині є легко, – опитування

Всього лише 6% підприємців стверджують, що їм легко вести свій бізнес на Львівщині. Найбільшою перепоною у розвитку вони вважають корупцію і погану інфраструктуру. Про це свідчать результати опитування, яке у жовтні проводила Європейська бізнес-асоціація.

Лише 6% опитаних підприємців відповіли, що вести бізнес на Львівщині є легко, ще 20% кажуть, що вести бізнес стало складно. Ще 74% поставили бізнес-умовам в області «задовільно».

Зважаючи на такі оцінки, Європейська бізнес-асоціація дійшла до висновку, що сучасний бізнес-клімат у регіоні «складно назвати сприятливим».

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Три фактори, які негативно впливають на ведення бізнесу на Львівщині:

високий рівень корупції та незадовільний стан інфраструктури – так вважають 54% опитаних;

надмірна бюрократія – такої думки дотримуються 24% підприємців;

відсутність верховенства права – про цей фактор говорили 16% опитаних.

Лише 14% підприємців позитивно оцінили стан транспортної інфраструктури у Львівській області, 41% каже, що вона є у поганому стані, ще 45% опитаних вважають інфраструктуру задовільною.

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«Варто також зазначити про негативну динаміку в оцінці роботи територіальних органів державної влади. Понад 50% респондентів оцінили таку співпрацю як нейтральну, що говорить про те, що взаємин з владою бізнес намагається уникати. Лише 7% опитаних задоволені роботою міської ради, 7% – роботою обласної адміністрації, а 10% – роботою судових органів, і жодного, хто б позитивно відмітив роботу Нацполіції», – кажуть дослідники.

Також підприємці відзначають проблему коронавірусних обмежень, які негативно повпливали на їхній бізнес. Дохід бізнесу під час карантину на Львівщині впав від 10% до 50% у більшості респондентів. Разом із тим 3% опитаних зазначили, що бізнес отримав прибуток і ще 17% не зазнали жодних втрат.

Що варто змінити, аби бізнес-середовище стало більш сприятливим і економіка регіону росла?

На думку підприємців, слід ввести чіткі правила гри у процесі взаємодії з різними інституціями. Вони допоможуть бізнесу сконцентрувати свою увагу на розвитку, на покращенні якості продукту чи послугах.

Також першочергово варто вдосконалювати інфраструктуру: реконструювати дороги та модернізувати залізничне сполучення. Важливо розвивати й такі галузі як якісна металообробка, надання супутніх послуг (гальваніка, термічна обробка тощо), лабораторії.

Зменшення навантаження на фонд оплати праці, боротьба із тіньовою економікою та рейдерством, зменшення тиску з боку контролюючих органів, удосконалення роботи правоохоронної системи, на думку респондентів, теж позитивно вплинуть на розвиток бізнес середовища не тільки в регіоні, а в країні в цілому.

Додамо, що опитування Європейська бізнес-асоціація проводила з 7 по 27 жовтня серед компаній-членів Львівського офісу ЄБА.

Європейська бізнес-асоціація – найбільше об’єднання підприємців в Україні. Її заснували у 199 році за підтримки Європейської Комісії в Україні.

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