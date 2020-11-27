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Голова патрульної поліції розповів, яку зарплату отримують патрульні

Ольга Денисяка

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Голова патрульної поліції Євген Жуков розповів, як за п’ять років зросли зарплати його підлеглих, і скільки вони заробляють. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню НВ.

 

За його словами, в містах з населенням менше одного мільйона людей мінімальна зарплата патрульного поліцейського становить 11,2 тис. грн.

«У співробітника спецпідрозділу ТОР (Тактика оперативного реагування) – 13,4 тис. грн. Відповідно в мільйонниках (Одеса, Дніпро, Харків) і Львові у рядового співробітника – 13,2 тис. грн, у молодшого поліцейського складу ТОР – 15,4 тис. грн. У Києві відповідно – 14,5 тис. грн і 16,5 тис. грн», – розповів голова Патрульної поліції.

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Також він зазначив, що патрульним з початку роботи патрульної поліції тричі піднімали зарплату. Крім зарплати, патрульний може отримати премію у розмірі однієї тисячі гривень, якщо повідомить про спробу дати йому хабар. Таких премій може бути кілька за місяць. Преміальні за порятунок людського життя становлять п’ять тисяч гривень. 

Жуков  розповів, що голова патрульної поліції Києва Юрій Зозуля отримує 28 тис. грн зарплати, начальник патрульної поліції міста-мільйонника – 26 тис. грн, а начальник патрульної поліції меншого міста – 23 тис. грн. Жуков додав, що раніше начальники управлінь патрульної поліції міст отримували 15-16 тис. грн зарплати. 

Нагадаємо, у 2015 році, коли патрульна поліція тільки була створена, мінімальна зарплата патрульного поліцейського складала вісім тисяч гривень. 

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