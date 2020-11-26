У львівських трамваях розклеїли фейкові QR-коди

Львів’яни виявили розклеєні у трамваях QR-коди, за допомогою яких неможливо придбати проїзний квиток. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

Про фальшиві QR-коди, розклеєні у салонах львівських трамваїв, стало відомо у четвер, 26 листопада.

Наліпки із QR-кодом містять логотип Sportbank’у – мобільного банку. Зісканувавши його, вам пропонують встановити на свій мобільний телефон додаток цього банку, а не оплатити проїзд.

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Львів’ян закликають бути уважними, аби не довелось платити штраф за безквитковий проїзд. Вищезгадані QR-коди не дають можливості придбати проїзний квиток.

У скількох трамваях вже розклеїли QR-коди Sportbank’у, наразі не відомо. У пресслужбі «Львівелектротрансу» повідомили, що підприємство не погоджувало розміщення подібних наліпок у салонах трамваїв і тролейбусів. Зараз працівники ЛКП перевіряють рухомий склад.

Усіх, хто виявить наліпки з цими QR-кодами, просять повідомляти на гарячу лінію ЛКП «Львівелектротранс» за номером: 0-800-300-055.

Додамо, що оплатити проїзд в електротранспорті Львова через смартфон можна лише за допомогою Приват24 (через QR-код), SMS-повідомлення та EasyWallet (через Bluetooth).

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