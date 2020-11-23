Київські поліцейські викрали львів’янина та вимагали за нього викуп

У Києві затримали поліцейських, які під виглядом купівлі автомобіля незаконно затримали власника авто. Чоловіку погрожували, а згодом його викрали та вимагали викуп у розмірі 10 тисяч доларів США. Про це повідомляє Національна поліція України.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції одержав про причетність окремих співробітників Солом’янського управління поліції ГУНП в місті Києві до злочинних дій.

Встановлено, що двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений.

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«За «непритягнення до кримінальної відповідальності» поліцейські вимагали 10 тисяч доларів США. Вони змусили львів’янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце. При цьому зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати «відкупні». Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки», – йдеться у повідомленні.

Дві тисячі євро поліцейські одержали, ще дві з половиною тисячі доларів США власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

За матеріалами розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На теперішній час слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, вже вручили підозри трьом поліцейськимза ч.2 ст.146 КК України. Готується додаткова правова кваліфікація та вручення підозри іншим фігурантам. Триває досудове розслідування.

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Фото: поліція