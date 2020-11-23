Керівник патрульної поліції протестував на собі дію електрошокера

Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокеру Taser. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно!», – написав Аваков.

Такий прилад має стримувальну дію, яка допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров’я. За словами Жукова, Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Прилад схвалений МОЗ.

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Після випробування Євгеній Жуков зазначив, що це були доволі неприємні відчуття.

«Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули. Наразі я почуваюся як після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бійку», – розповів Жуков.

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Зазначимо, уряд схвалив проєкт закону, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими, і просить Верховну Раду внести відповідні зміни до закону про Нацполіцію.

Як відомо, Національна поліція України закупила і почала освоєння першої партії з 200 одиниць сучасних електрошокерів Taser X2.

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Відео: патрульна поліція