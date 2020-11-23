24 листопада частина Львова буде без газу. Перелік вулиць

У вівторок, 24 листопада, у Львові через проведення ремонтних робіт частина вулиць протягом дня буде без газопостачання. Про це інформує пресслужба АТ «Львівгаз».

Зокрема, 24 листопада проводитимуть роботи на надземному та підземному газопроводах. У зв’язку з цим з 10:00 до 19:00 год. низка вулиць залишиться без газу.

«Працівники АТ «Львівгаз» проводять ремонтні роботи мереж та оновлюють їх для гарантії безпеки споживачів. На жаль, провести відповідні складні роботи без тимчасового припинення газопостачання неможливо», – зазначає головний інженер АТ «Львівгаз» Богдан Гук.

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