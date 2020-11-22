«Вікі любить пам'ятки». Фото Львова перемогли у спецномінації

У рамках фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» визначили переможців дебютної спецномінації «Via Regia Ukraine». Перемогу здобув Максим Присяжнюк із світлинами Києва та Львова. Про це повідомляють організатори.

У спецномінації змагалися всі подані на конкурс світлини пам’яток, розташованих у Дубно, Рівному, Острозі, Львові, Бродах, Городку (Львівська область), Луцьку, Володимирі-Волинському, Радомишлі, Житомиорі та Києві – всього 11 міст, де в Україні проходить символічний шлях Via Regia.

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У списках пам’яток цих одинадцяти міст загалом майже 7000 об’єктів. За час конкурсного періоду було подано близько 6500 світлин понад 1500 об’єктів. До журі на оцінювання потрапило трохи більше 6000 фото.

У фінальному раунді журі вибрало роботи трьох авторів-переможців, а також найкращу світлину із кожного міста на шляху Via Regia:

Перше місце посів Максим Присяжнюк із 4 світлинами із Києва та Львова.

посів Максим Присяжнюк із 4 світлинами із Києва та Львова. На другому місці – фото вітряка із села Кудряве Охтирського району Сумської області, що зараз у музеї просто неба в Пирогові (Київ). Автором знімка є Руслан Грибюк.

– фото вітряка із села Кудряве Охтирського району Сумської області, що зараз у музеї просто неба в Пирогові (Київ). Автором знімка є Руслан Грибюк. На третьому місці опинилася світлина Катерини Байдужої із замком князів Острозьких в Острозі.

опинилася світлина Катерини Байдужої із замком князів Острозьких в Острозі. У Бродах перемогло фото Старої Синагоги від користувачки KAA NINANINA.

У місті Володимир-Волинський найкращою стала робота Мирослава Видрака із Успенським собором.

У місті Городок Львівської області журі відзначило роботу Галини Вилійки, де зображено костел Здвиження.

Серед фото пам’яток міста Дубно перемогла світлина Івана Вєтрова із видом на замок князів Острозьких – Любомирських.

У Житомирі перемогло фото Прибуткового будинку, яке зробив Вадим Постернак. Додамо, що журі засмутилося, що світлин із пам’ятками Житомира на конкурс надійшло небагато, як для такого міста – майже 150 фото.

У Луцьку найкращої стала зимова світлина Олени Селезньової із видом на В’їзну (Надбрамну) башту.

У місті Радомишль журі вибрало світлину користувачки Larmarphoto із Святомиколаївським собором. На жаль, світлин пам’яток цього міста надійшло лише 25, серед яких було небагато вдалих кадрів.

У Рівному журі відзначило роботу Вадима Постернака із костелом, що зараз використовується як зал камерної та органної музики.

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Фото: Facebook/«Вікі любить пам’ятки»