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«Вікі любить пам'ятки». Фото Львова перемогли у спецномінації

Соломія Головіна

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У рамках фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» визначили переможців дебютної спецномінації «Via Regia Ukraine». Перемогу здобув Максим Присяжнюк із світлинами Києва та Львова. Про це повідомляють організатори.

 

У спецномінації змагалися всі подані на конкурс світлини пам’яток, розташованих у Дубно, Рівному, Острозі, Львові, Бродах, Городку (Львівська область), Луцьку, Володимирі-Волинському, Радомишлі, Житомиорі та Києві – всього 11 міст, де в Україні проходить символічний шлях Via Regia.

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У списках пам’яток цих одинадцяти міст загалом майже 7000 об’єктів. За час конкурсного періоду було подано близько 6500 світлин понад 1500 об’єктів. До журі на оцінювання потрапило трохи більше 6000 фото.

У фінальному раунді журі вибрало роботи трьох авторів-переможців, а також найкращу світлину із кожного міста на шляху Via Regia:

  • Перше місце посів Максим Присяжнюк із 4 світлинами із Києва та Львова.
  • На другому місці – фото вітряка із села Кудряве Охтирського району Сумської області, що зараз у музеї просто неба в Пирогові (Київ). Автором знімка є Руслан Грибюк.
  • На третьому місці опинилася світлина Катерини Байдужої із замком князів Острозьких в Острозі.
  • У Бродах перемогло фото Старої Синагоги від користувачки KAA NINANINA.
  • У місті Володимир-Волинський найкращою стала робота Мирослава Видрака із Успенським собором.
  • У місті Городок Львівської області журі відзначило роботу Галини Вилійки, де зображено костел Здвиження.
  • Серед фото пам’яток міста Дубно перемогла світлина Івана Вєтрова із видом на замок князів Острозьких – Любомирських.
  • У Житомирі перемогло фото Прибуткового будинку, яке зробив Вадим Постернак. Додамо, що журі засмутилося, що світлин із пам’ятками Житомира на конкурс надійшло небагато, як для такого міста – майже 150 фото.
  • У Луцьку найкращої стала зимова світлина Олени Селезньової із видом на В’їзну (Надбрамну) башту.
  • У місті Радомишль журі вибрало світлину користувачки Larmarphoto із Святомиколаївським собором. На жаль, світлин пам’яток цього міста надійшло лише 25, серед яких було небагато вдалих кадрів.
  • У Рівному журі відзначило роботу Вадима Постернака із костелом, що зараз використовується як зал камерної та органної музики.

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Фото: Facebook/«Вікі любить пам’ятки»

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