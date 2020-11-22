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У Винниках – аварійне знеструмлення

Андрій Котенський

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«Львівобленерго» повідомило про аварійне відключення електропостачання у Винниках. Без світла залишилось 26 вулиць. Про це повідомили у ПрАТ «Львівобленерго» увечері неділі, 22 листопада, пише Zaxid.Net.

 

За інформацією «Львівобленерго», 26 вулиць у Винниках з 18:50 будуть без електропостачання через аварійні роботи. О 20:00 подачу світла мають відновити. Причину аварійного відключення електроенергії не повідомляють.

За інформацією місцевих жителів Винників, на виборчих дільницях у Винниках подачу світла вдалося відновити завдяки генераторам.

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