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У Львові зафіксували фотографування бюлетенів

Андрій Котенський

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На виборчій дільниці №462012 (місто Львів) виборець сфотографував виборчий бюлетень у кабінці для голосування. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

 

Члени дільничної виборчої комісії попросили виборця видалити світлину із телефону. На що він погодився.

Аналогічний випадок фотографування бюлетеня стався у кабінці для голосування на ДВК №462083 (місто Львів).

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Згідно законодавства, голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Фотографування бюлетенів не становить окремого складу адміністратитивного або кримінального правопорушення. Однак фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому поліція реагує на відповідні дії з метою перевірки мети та мотивів такого фотографування.

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