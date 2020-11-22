Академію сухопутних військ відвідала делегація Збройних сил Канади

До Національної академії сухопутних військ 21 листопада завітала делегація Збройних сил Канади на чолі з командиром операції «Unifier» підполковником ЗС Канади Сарою Хір.

Під час зустрічі з керівним складом вишу начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук коротко ознайомив іноземних гостей зі структурою, завданнями та діяльністю навчального закладу. Він також наголосив на значному внеску канадської армії у підготовку підрозділів Збройних Сил України.

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«Тренувальна місія Збройних сил Канади в Україні з промовистою назвою UNIFIER (українською «той, що об’єднує») вже давно стала невіддільною частиною з вишколу бойових підрозділів Українського війська. І надзвичайно приємно і відповідально, що найбільші зусилля наші канадські друзі та партнери зосередили саме у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, який без зайвої сором’язливості можна назвати форпостом міжнародного військового співробітництва України та її Збройних Сил», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Також під час зустрічі було обговорено результати спільної роботи й окреслено напрямки подальшої співпраці.

Після цього канадські військовослужбовці ознайомилися зі сторінками історії вишу, оглянули експозицію академічного музею, а також з навчально-матеріальну базу навчального закладу.

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Фото: Академія сухопутних військ