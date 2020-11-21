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Вулицями Львова пройшов Марш гідності

Соломія Головіна

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У День Гідності та Свободи в центрі Львова організували традиційну студентську ходу. Про це повідомляє Дивись.info.

Попри карантинні обмеження, на неї зібралося більше сотні молодих людей, що пройшли під національними прапорами від пам’ятника Степану Бандері до Тараса Шевченка.

У такий спосіб молодь щороку відзначає річницю Революції Гідності, що почалася ввечері 21 листопада 2013 року в Києві. Цьогоріч серед гасел були рефлексії на останні новини щодо розслідування подій семирічної давнини як «держперевороту», тож учасники ходи вигукували «не злий Майдан» та «Слава нації – «ні» капітуляції», а також під час руху запалили фаєри.

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Загалом же хода пройшла мирно й під наглядом патрульної поліції. Завершились сьогоднішні урочистості, які тривали у Львові весь день, переглядом документальних кадрів з Євромайдану та мітингом біля пам’ятника Тарасу Шевченку, адже саме на цьому місці і був осередок львівського майдану.

Нагадаємо, цього року в Україні відзначають сьому річницю Революції Гідності. 21 листопада 2013 року у Києві відбулись перші протести української молоді у відповідь на рішення Кабінету міністрів України призупинити процес підготовки підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Фото: Дивись.інфо

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