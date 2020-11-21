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Шестеро людей померли у Росії після того, як випили антисептик

Соломія Головіна

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Шість осіб померли після того, як випили антисептик у російській Якутії. Про це повідомляє УП.

 

Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Пізніше ще троє померли в медзакладі.

Стан інших постраждалих залишається тяжким.

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Зазначається, що правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті по необережності двом і більше особам.

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