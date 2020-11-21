Шестеро людей померли у Росії після того, як випили антисептик

Шість осіб померли після того, як випили антисептик у російській Якутії. Про це повідомляє УП.

Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Пізніше ще троє померли в медзакладі.

Стан інших постраждалих залишається тяжким.

Реклама партнерів

Зазначається, що правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті по необережності двом і більше особам.