Шестеро людей померли у Росії після того, як випили антисептик

Шість осіб померли після того, як випили антисептик у російській Якутії. Про це повідомляє УП.
Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Пізніше ще троє померли в медзакладі.
Стан інших постраждалих залишається тяжким.
Зазначається, що правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті по необережності двом і більше особам.
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Соломія Головіна