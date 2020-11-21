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Новообрані депутати заїхали до під'їзду на авто: після скандалу їх виключили з партії «ЄС»

Соломія Головіна

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У Пустомитах двоє новообраних депутатів на позашляховику виїхали сходами до самих вхідних дверей під’їзду багатоповерхового будинку.

 

Як інформують у ГУ НП поліції у Львівській області, правоохоронці провели перевірку та встановили особу водія-порушника. Ним виявився 36-річний львів’янин. На чоловіка склали протоколи за ч.6 ст.121 та ч.1 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції статей передбачають покарання  – накладення штрафів в розмірі, відповідно, десяти та п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

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Власне мова йде про двох представників «ЄС»: Андрія Жидачека, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Миколу Пущака, депутата Солонківської сільської ради.

Заступник голови МВС Антон Геращенко також прокоментував цю ситуацію у Facebook:

«Просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідним східцям?Поліція звісно притягла до відповідальності та оштрафувала цих двох несповна розуму, прости Господи, депутатів, але ж тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра. До речі, вони не діти. Одному – 34 роки. Другому – 36».


Власне 21 листопада рада Львівської обласної територіальної організації «Європейської Солідарності» прийняла рішення про виключення з лав партії двох її членів: Андрія Жидачека та Миколи Пущака. У пресслужбі «ЄС» зазначають, що їх виключили за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії.

Також рада звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

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