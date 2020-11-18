У Львові померла видатна співачка Марія Байко

У Львові на 89 році життя померла співачка Марія Байко – викладачка Львівської консерваторії, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії. Про це у середу, 18 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив її син Володимир Одрехівський.

«Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко», – написав Володимир Одрехівський.

Зазначимо, що Марія Байко була видатною українською концертно-камерною співачкою. Володіла ліричним сопрано. Народилась у 1931 році на Лемківщині, згодом переїхала до Львова, де закінчила Львівську консерваторію. Мала нагоду навчатися у таких відомих композиторів як Станіслав Людкевич та Микола Колесса, а також у племінниці Соломії Крушельницької – Дарії Бандрівської.

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Професорка кафедри академічного співу Львівської музичної академії ім. Миколи Лисенка. Народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії та Ордена Княгині Ольги.

Марія Байко виступала як солістка, так і в складі тріо сестер Байко в Україні, республіках колишнього СРСР, в Європі, США, Канаді.

Репертуар Марії Байко – це українські народні пісні та романси, твори зарубіжних композиторів. Як солістка Марія Байко записала три пластинки «Співає Марія Байко», «Пісні Франкового краю», «О, не забудь» (старовинні романси), компакт-диск «Співаночки мої», із сестрами Байко – п’ять пластинок та компакт-диск «Співають сестри Байко».

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