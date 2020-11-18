Синоптики прогнозують перший сніг у Львові вже цього тижня

Укргідрометцентр розповів, коли у Львові випаде перший сніг. За прогнозами синоптиків, засніжить у місті 20 листопада.

Завтра, 19 листопада, у місті очікується сонячна погода, опадів не очікується. Стовпчики термометра вночі покаже +2…4°С, вдень температура підніметься до +8…10°С. Вітер південний 7-12 м/с.

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У п’ятницю,20 листопада, у Львові синоптики прогнозують вночі та вдень +2…4°С. Також вночі та вдень йтиме сніг і мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У суботу, 21 листопада, вночі температура повітря опуститься до -1…-3°С, вдень очікується +2…4°С. Без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Неділя, 22 листопада, буде сонячною, але не теплішою ніж субота: стовпчики термометра вночі сягатимуть -1…-3 °С, вдень температура не перевищить +4°С. Вночі та вдень без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

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Ілюстрації: скріншоти з сайту Укргідрометцентру