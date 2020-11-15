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У центрі Львова загорівся ресторан

Вероніка Рой

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У неділю, 15 листопада, у Львові на вулиці Винниченка, 3 сталася пожежа у ресторані «Греко». За попередніми даними, сталося задимлення в приміщенні.

 

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, інформацію про пожежу рятувальники отримали о 14:40 год. На місце події направлено одну державну пожежно-рятувальну частину. Згодом додатково було направлено 2 підрозділи та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

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За попередньою інформацією, задимлення сталося під дахом ресторану.

В результаті розвідки виявлено горіння двох барних стійок. Також з верхніх поверхів дві особи було виведено на свіже повітря.

О 14:55 пожежу було локалізовано, о 15:02 ліквідовано.

Наразі невідомо, чи працював заклад і чи були всередині відвідувачі.

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Фото: Варта-1, ДСНС

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