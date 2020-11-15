Львів’ян просять допомогти зібрати «Різдвяні кошики» для малозабезпечених сімей

Центр опіки сиріт закликає львів’ян долучитися до збору «Різдвяного кошика» для малозабезпечених сімей. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру.

«Друзі, маємо в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральна, 11, наші традиційні «цеглинки», на яких є написані різноманітні продукти харчування та промислові товари. Ці продукти ми будемо формувати у «Різдвяні кошики» для соціальних сімей та сім’ям загиблих героїв АТО», – йдеться у повідомленні.

Кожен може долучитися до цієї акції, взявши цеглинку та купивши вказане по списку. Усе куплене можна приносити в Гарнізонний храм на вул. Театральній, 11 або в Дім Милосердя святого Миколая на вул. Короленка, 7 до 6 грудня 2020 року.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook