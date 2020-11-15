До 13 градусів тепла: якої погоди львів’янам чекати на початку тижня?

У понеділок, 16 листопада, у Львові прогнозують до 13 градусів тепла, опадів не передбачається. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра у Львові прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий місцями туман. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень – 8-13° тепла. Вітер південний, 3 – 8 м/с.

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