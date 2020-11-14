У Польщі вперше з початку епідемії – більше 500 померлих за добу

У Польщі вперше за час епідемії за добу померли більше 500 хворих на коронавірус. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

За останні 24 години зареєстрували смерті 548 пацієнтів з коронавірусом, при цьому, 119 з них не мали хронічних проблем зі здоров’ям. До цього добова кількість загиблих тільки тричі перевищувала 400.

Зараження підтвердили ще у 25 571 осіб. Це знову ближче до рекордних показників минулого тижня, коли три дні поспіль реєстрували понад 27 тисяч нових випадків.

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Найбільше нових випадків припадає на Сілезьке воєводство – понад три тисячі, наступними йдуть Нижньосілезьке, Великопольське та Мазовецьке воєводства.

Загалом з початку епідемії коронавірусу у Польщі зареєстрували 691 118 підтверджених хворих. З них померли 10 045, а 282 215 пацієнтів – вже одужали.

Нагадаємо, населення країни – близько 38 млн осіб.

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