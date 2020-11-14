Якою буде погода на Львівщині 15 листопада?

У неділю, 15 листопада, на Львівщині прогнозують хмарну погоду, можливий невеликий дощ. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі по півночі можливий невеликий дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень – 8-13° тепла. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

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