ОСТАННІ НОВИНИ

Експерти назвали корисні властивості гранату для імунітету

Вероніка Рой

|

Експерти підкреслюють особливу роль харчування в справі зміцнення імунітету і рекомендують вживати взимку гранат. Вони пояснюють, що продукту притаманні протизапальні та антиоксидантні і властивості, обумовлені відповідними дозами мікроелементів, наприклад, вітаміну С. Про це пише Ukrhealth з посиланням на портал Times Now.

 

«Гранат – один з кращих для запобігання респіраторних хвороб взимку. Різні поживні речовини, що містяться в його плодах, можуть допомогти зміцнити першу лінію захисту організму від сезонних інфекцій, включаючи застуду і COVID-19», – наводиться експертна думка.

Підтримує хороший імунітет. За словами фахівців, споживання рослинного продукту знижує активність вільних радикалів в організмі, з якою асоціюється розвиток ряду захворювань і раннього старіння.

Реклама партнерів

«Знижуючи активність вільних радикалів в організмі, гранат допомагає поліпшити функціонування імунної системи», – відзначають фахівці.

Розріджує кров. При наявному ризику утворення тромбів гранат є одним з кращих продуктів, що допомагають захиститися від розладів мозку, уникнути інсульту.

Підвищує рівень кисню. Завдяки високій концентрації антиоксидантів, його споживання допомагає підняти рівень кисню в крові, краще дихати.

Крім зміцнення імунітету гранат ефективно бореться з різними хронічними захворюваннями і станами, такими як артрит, еректильна дисфункція, рак простати, хвороби серця, гіпертонія тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...