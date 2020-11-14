Експерти назвали корисні властивості гранату для імунітету

Експерти підкреслюють особливу роль харчування в справі зміцнення імунітету і рекомендують вживати взимку гранат. Вони пояснюють, що продукту притаманні протизапальні та антиоксидантні і властивості, обумовлені відповідними дозами мікроелементів, наприклад, вітаміну С. Про це пише Ukrhealth з посиланням на портал Times Now.

«Гранат – один з кращих для запобігання респіраторних хвороб взимку. Різні поживні речовини, що містяться в його плодах, можуть допомогти зміцнити першу лінію захисту організму від сезонних інфекцій, включаючи застуду і COVID-19», – наводиться експертна думка.

Підтримує хороший імунітет. За словами фахівців, споживання рослинного продукту знижує активність вільних радикалів в організмі, з якою асоціюється розвиток ряду захворювань і раннього старіння.

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«Знижуючи активність вільних радикалів в організмі, гранат допомагає поліпшити функціонування імунної системи», – відзначають фахівці.

Розріджує кров. При наявному ризику утворення тромбів гранат є одним з кращих продуктів, що допомагають захиститися від розладів мозку, уникнути інсульту.

Підвищує рівень кисню. Завдяки високій концентрації антиоксидантів, його споживання допомагає підняти рівень кисню в крові, краще дихати.

Крім зміцнення імунітету гранат ефективно бореться з різними хронічними захворюваннями і станами, такими як артрит, еректильна дисфункція, рак простати, хвороби серця, гіпертонія тощо.

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