Україна приєдналася до програми NASA з освоєння Місяця

Державне космічне агентство України приєдналося до угоди у межах програми NASA «Артеміда» (Artemis) щодо принципів дослідження Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях. Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

До пакту, крім США, 14 жовтня приєдналися Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія. Отже, Україна стала восьмою країною, яка підписала угоду зі США.

В агентстві переконують, що у нас є всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють бути партнером NASA.«Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати власні проєкти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу… Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми “Артеміда”», – розповів очільник українського агентства Володимира Усова.

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Також у Держкосмічному агентстві сподіваються, що підписання домовленостей сприятиме укладенню Рамкової угоди між Урядом України та США про співпрацю у дослідженні космосу. Попередня Рамкова угода діяла з 31 березня і втратила чинність 22 січня 2019 року.

До 2024 року агентство планує висадити на поверхню супутника Землі «першу жінку й наступних чоловіків». Наприкінці квітня NASA обрало компанії, яким доручило розробити посадкові модулі для здійснення польоту на Місяць до 2024 року.

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