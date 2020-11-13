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Якої погоди чекати львів’янам 14 листопада?

Вероніка Рой

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У суботу, 14 листопада, у Львові прогнозують хмарну погоду та до 12 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

 

Завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 12 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

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