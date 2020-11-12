Водіїв Львівщини закликають «перевзути» автівки у зимові шини

Патрульні Львівщини закликають водіїв «перевзути» автівки у зимові шини.

«Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час «перевзути» своє авто – змінити літні шини на зимові», – наголошують у пресслужбі патрульної поліції.

Як зазначається, за температури нижче +4… +7 літні шини починають втрачати еластичність і потенціал зчеплення з дорогою. Зимові шини мають інший хімічний склад і за низьких температур властивостей не втрачають, а отже мають добре зчеплення з дорожнім покриттям у таких умовах. Крім цього, у них і глибший протектор. Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях.

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«Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів», – мовиться у повідомленні.

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