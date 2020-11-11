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Шестеро муркотливих підопічних ЛКП «Лев» шукають дім

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» шукає домівку для шістьох котиків: Ауріки, Зесі, Карамельки, Кесі, Ліси, Рени.

 

«Осінь закінчується, а ви досі не завели котика, який зігріватиме холодними вечорами?  Тут 6 пухнастих та ніжних дівчаток шукають затишний куточок і добру людину. Усі вакциновані та стерилізовані, здорові та красиві», – зазначається у повідомленні.

Якщо Вам сподобався якийсь з котиків, звертайтеся у «Лев» за адресою: вул. Промислова, 56, або телефоном: 068 535 45 45.

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Фото: Іра Шелест

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