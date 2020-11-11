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Мешканець Львівщини намагався провезти через кордон раритетний нагрудний знак

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» мешканець Львівщини намагався вивезти за кордон нагрудний службовий знак міського голови Лубни 1870 року, а також  шість нагрудних знаків Російської імперії та пам’ятну медаль Угорської республіки. Про це повідомляє Держмитслужба України.

 

Для проходження митного контролю мешканець Львівщини обрав «зелений коридор». Це свідчить про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню.

Під час митного огляду у транспортному засобі митники виявили шість нагрудних знаків Російської імперії, пам’ятну медаль Угорської республіки та нагрудний службовий знак міського голови м. Лубни 1870 року.

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«Відповідно до частини 5 статті 374 Митного кодексу України, культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Предмети вилучили та скерували на експертизу для з’ясування їх культурної та історичної цінності», – інформують митники.

За висновками експертів встановлено, що серед вилученого нагрудний службовий знак міського голови м. Лубни 1870 року становить історичну та культурну цінність і його вартість 10 000 грн. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Нагрудний знак вилучено.

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Фото: Держмитслужба

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