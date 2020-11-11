Львів’ян кличуть на Дні українського кіно. Які фільми можна буде подивитися?

З 12 по 15 листопада у кінотеатрі «Коперник» у Львові відбудуться Дні українського кіно. Шість українських фільмів львів’яни зможуть переглянути безкоштовно. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для глядачів та глядачок запланували перегляд шести українських фільмів, а також обговорення їх з авторами та експертами. Серед запрошених гостей режисер фільму «Безлюдна країна» Корній Грицюк, режисери фільму «Зарваниця» Роман Хімей та Ярема Малащук, актори фільму «Наші котики» Ярослав Федорчук та Петро Микитюк.

Програма:

Реклама партнерів

12 листопада

19.00 «Безлюдна країна» Корній Грицюк (Україна 2018)

13 листопада

19.00 «Зарваниця» Роман Хімей та Ярема Малащук (Україна 2020)

14 листопада

17.00 «Наші котики» Володимир Тихий (Україна, США, Канада 2020)

19.15 «Вусатий фанк» Олександр Ковш (Україна, 2019)

15 листопада

17.00 «Фокстер і Макс» Анатолій Матешко (Україна 2019)

19.00 «Izi» Андреа Маньяні (Україна, Італія 2017)

Вхід на покази безкоштовний, але квиток (нульовий) потрібно взяти онлайн на https://ticketclub.com.ua. Покази відбуватимуться з дотриманням карантинних норм.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.