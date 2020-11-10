За місяць кількість лікарняних зросла майже на 50%

Фонд соціального страхування фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності. Зокрема, лишень за жовтень кількість лікарняних зросла майже на 50%. Про це інформує пресслужба Фонду соцстраху.

Динаміка збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з початку осені. Зокрема, цьогоріч кількість лікарняних у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%, а також на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності. Сума витрат на виплату лікарняних, за даними Фонду соцстраху, зросла на 334,7 млн грн.

«Ріст числа листків і днів непрацездатності пов’язаний із сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу», – кажуть у відомстві.

Реклама партнерів

У розрізі регіонів, то, як зазначають у Фонді соцстраху, у Сумській області збільшення лікарняних у жовтні порівняно з вереснем склало 90,8%, у Тернопільській області – 87,9%, Миколаївській області – 83,3%, Вінницькій області – 80,4%, Полтавській області – 72,6%, Харківській області – 66,1%, Черкаській області – 63%, Рівненській області – 62,2%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.