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Вардкес Арзуманян: «Запровадження карантину вихідного дня може призвести до непоправних наслідків»

Ольга Денисяка

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Відомий львівський ресторатор Вардкес Арзуманян про те, які наслідки для ресторанного бізнесу матиме запровадження в Україні карантину вихідного дня:

«Рішення запровадити карантин вихідного дня може привести до непоправних наслідків. Ми вимушені будемо скоротити персонал та зменшити заробітні плати.

Думаю, набагато відповідальнішим було б рішення держави взяти на себе відповідальність за працівників та закрити ресторани взагалі. Хоча, на мою думку, для скорочення хворих достатньо прийняти одне рішення – закрити рейси в Туреччину та Єгипет.

З шести закладів нашої мережі станом на сьогодні працює чотири. Продажі в цих чотирьох закладах знизились в середньому на 30-40%. Ресторани дуже чутливі до інформації щодо погіршення ситуації з коронавірусом. Останній місяць в ресторани ходить переважно молодь, яка вважає що вона поза зоною ризику, або вже перехворіла.

Я боюсь, що необдумані рішення влади можуть призвести до закриття великої кількості закладів у Львові.

Ресторанний бізнес дуже відповідально віднісся до тої біди, яку ми сьогодні маємо з коронавірусом. Ми розуміємо масштаби проблеми і намагаємось проявити соціальну відповідальність в цій ситуації. Дехто з моїх колег займався доставкою їжі для лікарень. Ми купили для наших лікарів костюмів і масок на загальну суму 150 тисяч гривень. Окрім того, для нас ніхто не робив жодних поблажок, ми платили податки, навіть, коли були закриті на карантин».

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Фото: vado.com.ua

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