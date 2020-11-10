Тустань та Карпати – серед найпопулярніших туристичних місць за пошуковими запитами у Google

Державний історико-культурний заповідник «Тустань», який розташовується у Сколівському районі Львівщини, а також Карпати увійшли в топ-туристичних об’єктів в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Facebook.

Зазначається, що компанія Google на запит держагентства надала інформацію про топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року.

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Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочиваючі найбільше шукали: Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку, Коблево.

Серед гірських туристичних об’єктів – Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та Карпати загалом.

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