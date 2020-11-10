На Львівщині прогнозують нічні заморозки

Цієї ночі на Львівщині синоптики прогнозують до 1 градусу морозу, натомість вдень температура повітря підніметься до 10 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вночі та в першій половині дня можливий туман. Температура вночі буде від 1° морозу до 4° тепла, а вдень – 5-10° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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