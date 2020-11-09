Яніна Соколова: «Україномовні діти – це економія бюджету на оборонку у майбутньому»

Відома українська акторка, журналістка та телеведуча Яніна Соколова, закликала російськомовних українців переходити в побуті на українську:
Мої діти Мирон і Микола – діти русифікованої мами. При цьому ми зробили так, що вони виросли у тотально україномовному середовищі.
І повірте мені, їхній мамі, яка почала, говорити українською у 25, україномовні діти – це економія бюджету на оборонку у майбутньому.
Діти, які говорять і думають українською ніколи не матимуть сумніву ким вони є і ніколи не виростуть Колесніченками чи Медвечуками. У них на підкорці базові національні цінності і їх навряд може змінити оточення у школі, дворі чи садку. Це стає незамінною платою у мізках.
Мова – це щит і меч. Це фактор національної безпеки. І путівка у спокійне майбутнє.
Мені сумно, що ми змушені про очевидне говорити у 2020.
Але новини погані. Частка російськоі на ТБ – 47%, говорять нею 35%. І якщо у 2018 ми мали оптимістичний прогнози щодо розвитку української то зараз – ніт.
Дорогі російськомовні українці.
Я знаю, що це психологічно складно, але складно лише перші 21 день. Спробуйте ;)
Перейдіть на українську у побуті, з дітьми, в магазині, транспорті, на роботі і ви побачите як зміниться Ваш світогляд.
Спочатку буде важко, вам будуть говорити: нє випєндрівайся, а потім Ви звикнете і будете відчувати дискомфорт, переходячи на російську. Зрештою протест – це нова енергія ;)
З днем української мови та писемності, українці!
Хай Вашій щелепі ніколи не буде дискомфортно від солов’їної.
Вона того варта».
Андрій Котенський