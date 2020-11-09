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Через туман у львівському аеропорту затримуються два рейси

Ольга Денисяка

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У аеропорту «Львів» затримують два рейси через сильний туман та низьку видимість. Про це повідомили на сторінці у Facebook аеропорту.

 

Рейс WRC166 авіакомпанії WINDROSE Львів – Бориспіль через сильний туман та низьку видимість затримався із вильотом зі Львова до 10 год 45 хв (за розкладом рейс мав вилетіти о 07 год 00 хв).

 

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Відповідно:

  • WRC161 Бориспіль-Львів затримується на прибуття до Львова до 15 год. 20 хв (за розкладом 11 год 35 хв).
  • WRC162 Львів-Бориспіль затримується на відліт зі Львова до 16 год 10 хв (за розкладом 12 год 25 хв).

Також зазначається, що аеропорт «Львів» обладнаний спеціальними системами навігації другої категорії. Сучасне обладнання дозволяє  приймати літаки з горизонтальною видимістю – 350 метрів, і вертикальною – 30 метрів.

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