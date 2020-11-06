У Держрезерві «миші з'їли» зерна на 27,9 млн грн

У Держрезерві вперше за останні роки провели масштабну ревізію. Під час перевірки там виявили багатомільйонні фінансові махінації, зникнення тисяч тонн запасів та катастрофічний технічний стан підприємств. Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашко, та ситуація, яка склалася в Держрезерві, «є неприпустимою».

«Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку. Влітку ми публічно заявили, що аудит проводиться і його результати в обов’язковому порядку будуть представлені усім – і журналістам, і правоохоронним органам. Ситуацію з Держрезервом, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати», – сказав Ігор Петрашко.

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Як зазначають у Мінекономіки, з результатами перевірок наявності зернових запасів, виявлено його псування і неможливість подальшого використання навіть для кормів – на суму 35,5 млн гривень. Це сталося через недбале та неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів.

У Мінекономіки наголошують, що нестача зерна лише на одному з підприємств «Держрезерву» становить 27,9 млн гривень.

Під час перевірки складів із продуктами харчування аудитори виявили, що там зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчилися. Таких прострочених товарів нараховується на суму понад 100 млн грн. Натомість прострочені товарів непродовольчої групи ще більше – 200 млн грн.

«Щодо фінансово-господарської діяльності підприємств «Держрезерву», то сума порушень склала 31,4 млн грн. Також ревізіями встановлені порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів», – додають у Мінекономіки.

Наразі усі матеріали передали в НАБУ, СБУ та у Національну поліцію України.

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