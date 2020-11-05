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Поліція відкрила кримінал через ймовірну фальсифікацію виборів у Львові

Наталя Дуляба

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливих фальсифікацій та знищення виборчої документації Львівською міською територіальною виборчою комісією (ТВК). Про це пише Zaxid.net.

 

Галицький відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.158-3 ККУ, що стосується фальшування чи знищення виборчої документації. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Відомо, що слідчі викликають голову та членів міськвиборчкому на допити та вимагають копії усієї виборчої документації. Більше подробиць справи в поліції не розголошують.

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Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький розповів, що 4 листопада отримав повістку про виклик до поліції. Упродовж останніх двох днів повістки отримали і всі члени міської ТВК.

«Мене викликають в Галицький райвідділ на 9 листопада. У якій справі, не можу сказати. У повістці вказаний лише номер провадження», – розповів Ігор Сліпецький.

Окрім того, зі слів голови міської ТВК, слідчі звернулися, аби їм надали копії не лише протоколів з результатами виборів у Львові, а повністю всіх документів від початку виборчого процесу. Оскільки оригінали виборчої документації можуть бути вилучені за рішенням суду, тому слідчим надають копії документів.

За два дні до цього голова Львівської обласної ТВК Андрій Лозинський повідомив спостерігачам «Опори», що усно звернувся в поліцію, бо міська ТВК впродовж певного часу не надавала обласній ТВК інформації щодо виборів депутатів до Львівської міськради. У відповідь голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив про тиск на комісію.

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