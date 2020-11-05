Львів’яни пропонують купити обладнання для оперування діток з вадами серця

Львів’ян закликають проголосувати за мікропроєкт для діток з вадами серця, який планують втілити на базі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Відповідний проєкт зареєстровано на сайті громадського бюджету Львова.

Автор проекту Соломія Глуховська повідомляє, що для надання сучасної, в тому числі малоінвазивної, дитячої кардіохірургічної допомоги, необхідно мати сучасне стерилізаційне обладнання, яке здатне простерилізувати низькотемпературним методом високотехнологічний мікрохірургічний інструмент, що не піддається стерилізації високою температурою.

Втілити задум можна за 599 900 грн бюджетних коштів, і для цього необхідно просто поставити підпис у онлайнголосуванні, або ж зробити це у ЦНАПі.

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За словами Соломії Глуховської, смертність від серцево-судинної патології в Україні за останні роки досягла 67%. Невпинно зростає кардіологічна захворюваність і у діток. На превеликий жаль щорічно десятки тисяч дітей з усієї України потребують кардіохірургічних оперативних втручань.

Лікарі Центру серця та судин Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова» виконують складні кардіохірургічні оперативні втручання діткам із вродженими та набутими вадами серця. Для проведення успішних, якісних та безпечних дитячих кардіохірургічних оперативних втручань важливим є наявність необхідного обладнання, в тому числі стерилізаційного. Саме таким обладнанням є низькотемпературний етиленоксидний газовий стерилізатор Axis 200 з контейнером Axi SterilJet-Standart, про який мріють у лікарні.

«Даний стерилізатор дасть можливість простерилізувати низькотемпературним методом високотехнологічний мікрохірургічний дитячий інструмент та вироби, що не піддаються стерилізації високотемпературним методом. Реалізація проєкту щодо закупівлі низькотемпературного стерилізатора забезпечить розвиток високотехнологічної дитячої кардіохірургії у Львові та спасе життя тисячам діток України», – йдеться у описі мікропроєкту.