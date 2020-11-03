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Теракт у Відні. Вбито четверо людей, 17 поранено

Андрій Котенський

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Жертвами терактів у Відні стали четверо цивільних – дві жінки і двоє чоловіків, повідомляє Європейська правда.

 

За даними місцевих ЗМІ, поранення отримали 17 людей. Також був поранений офіцер поліції. Стан щонайменше шести поранених важкий.

Зловмисника, який виявився симпатиком «Ісламської держави», застрелила поліція. У нього окрім зброї знайшли пояс смертника, який виявився муляжем.

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Досі незрозуміло, чи мав він співучасників. Як заявив прессекретар міністерства внутрішніх справ Харальд Сьорес, влада припускає, що зловмисників могло бути четверо.

МВС Австрії підтверджує, що зранку у вівторок були обшукані кілька будинків, декілька людей затримали.

Варто зазначити, що за повідомленням посла України в Австрії Олександра Щерби, в зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів.

«З ними все добре», – повідомив посол.

Як відомо ввечері, 2 листопада, на шести локаціях австрійської столиці сталися збройні напади на мирних людей.

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