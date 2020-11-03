Сухо та без опадів: прогноз погоди на 4 листопада у Львові

У середу, 4 листопада, у Львові прогнозують до 12 градусів тепла, опадів не передбачається. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі та в першій половині дня можливий туман.

Температура впродовж доби становитиме 7-12° тепла. Вітер буде північний з переходом на південно-східний, 5 – 8 м/с.

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