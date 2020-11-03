З 18 грудня авіакомпанія SkyUp відкриває рейси зі Львова до Стамбула. Про це йдеться на сайті перевізника.

Рейси з 18 грудня виконуватимуть двічі на тиждень: у понеділок та п’ятницю.

Так, у понеділок виліт зі Львова о 10.00 год.,а приліт до Стамбула о 13 год. 05 хв. У п’ятницю виліт зі Стамбула о 19 год. 15 хв., а приліт до Львова о 20 год. 20 хв.

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Вартість квитків стартує від 1456 грн. Квитки можна придбати на сайті авіаперевізника.

Нагадаємо, в Україні діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

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