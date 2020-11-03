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На Львівщині собака покусала 2-річного хлопчика. Дитина – в реанімації

Вероніка Рой

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У Мостиському районі собака напала та покусала 2-річного хлопчика. Дитина отримала пошкодження голови, відтак її госпіталізували у реанімацію Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит». Допомогли доправити дитину у медзаклад патрульні поліцейські.

 

Як розповідають у патрульній поліції Львівщини, вдень 2 листопада до патрульних Богданни Козак та Назара Кожана, які заїхали на стаціонарний пост біля населеного пункту Зимна Вода, підбіг мешканець Мостиського району і сказав, що його сина покусала собака.

Чоловік з дитиною приїхали на вантажному автомобілі, тому патрульні пересадили сім’ю до себе в службовий автомобіль і негайно відвезли в Львівську обласну дитячу клінічну лікарню«Охматдит».

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Зі слів батька, його сина віком 2 роки і 4 місяці покусала їхня собака. У дитини були сильні ушкодження голови. Медики одразу забрали малюка до реанімації.

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